Mechelen houdt wake voor slachtoffers aardbevingen in Turkije en Syrië

Een wake voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië heeft in Mechelen een 100-tal mensen op de been gebracht. De stad had de bijeenkomst georganiseerd. Heel wat mensen hadden kaarsjes bij. Die werden tegen het stadhuis gezet. Er werd ook een minuut stilte gehouden.

Albrim is van Palestijnse afkomst. "Ik ben hier uit solidariteit met de slachtoffers en hun families en hou een minuut stilte. We zullen ook materiaal verzamelen en geld storten via het Rode Kruis."