Russische ambassadeur in Nederland op het matje geroepen vanwege MH17

De ambassadeur van Rusland is in Nederland op het matje geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat zegt de Nederlandse premier Mark Rutte. Het internationaal onderzoeksteam JIT bracht naar buiten dat er "sterke aanwijzingen" zijn dat de Russische president Vladimir Poetin betrokken is geweest bij de inzet van de Buk-raket die vlucht MH17 heeft neergehaald.