Internationaal onderzoeksteam: "President Poetin gaf toestemming voor inzet van Boek-raket die MH17 neerhaalde boven Oekraïne"

De meest opvallende conclusie van het JIT is dat er "sterke aanwijzingen" zijn dat de Russische president Vladimir Poetin in 2014 zelf de toestemming heeft gegeven om Russische Boek-raketten in te zetten in Oekraïne. Dat zou blijken uit opgenomen gesprekken die het onderzoeksteam in handen heeft gekregen. Met zo'n raket is het vliegtuig neergehaald. Rusland heeft altijd elke betrokkenheid bij het neerschieten van MH17 ontkend.

Het JIT is er ook van overtuigd dat de Russische president in die tijd wel degelijk persoonlijk betrokken was bij het conflict in het oosten van Oekraïne, belangrijke beslissingen nam over de strijd op het terrein en dus mee verantwoordelijk is voor wat er zich in het oosten van Oekraïne heeft afgespeeld. Ook op het MH17-proces (zie verder) werd vorig jaar al benadrukt dat Rusland het in 2014 voor het zeggen had in de Volksrepubliek Donetsk.