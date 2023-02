Man staat niet langer systematisch voor vrouw in belastingaangifte: leeftijd in plaats van geslacht bepaalt volgorde

“Tijden veranderen, onze fiscaliteit moet zich daaraan aanpassen. Vanaf de volgende belastingaangifte (inkomstenjaar 2022, aanslagjaar 2023 nvdr.) hanteren we de leeftijd in plaats van het geslacht als criterium. Als de vrouw ouder is dan de man, zal zij als eerste op de aangifte staan. Op die manier verzekeren we neutraliteit”, legt hij uit. “Bij koppels waarbij beide personen hetzelfde geslacht hebben, wordt dit criterium al gehanteerd. We trekken die lijn nu dus door naar iedereen.”