"Neutrale loketten in stadskantoor kunnen drempel verlagen om naar OCMW te stappen", vindt N-VA Leuven

"We zien dat er toch een groot taboe rust op het vragen van hulp aan het OCMW. Mensen zijn bang dat ze gezien worden in het OCMW", zegt Katia Warny (N-VA), lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. "Schaamte en angst voor het oordeel van anderen en de maatschappelijke norm doen mensen soms afhaken. Het voorstel van N-VA is daarom om neutrale loketten op te richten in het stadskantoor waardoor het lijkt alsof mensen een inlichting gaan vragen of hun identiteitskaart gaan halen en het niet zo zichtbaar is dat ze naar het OCMW gaan."

Warny is werkzaam in de sociale sector en weet hoe het voelt om een stigma opgeplakt te krijgen. "Ik heb zelf al ervaren dat ik het OCMW binnen ging voor mijn werk en dat ik later de vraag kreeg van iemand die mij gezien had of ik problemen had. Het is die stempel waar ik in eerste instantie komaf mee wil maken. Als we de drempel kunnen verlagen, al is het maar met een millimeter, en er worden daardoor tien mensen meer geholpen, dan zijn dat tien mensen die sneller opnieuw op eigen benen kunnen staan. Alle stigma wegnemen om de hulpvraag vrij te kunnen stellen is nog een brug verder. Maar we kunnen alvast voor neutrale OCMW-loketten gaan", aldus Warny.