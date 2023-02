Merkwaardig, nieuw ringensysteem ontdekt in ons zonnestelsel rond een dwergplaneet

"Het was een verrassing dit nieuwe ringensysteem in ons zonnestelsel te ontdekken en het was een dubbele verrassing vast te stellen dat de ringen zo ver van Quaoar af liggen, wat onze eerdere ideeën over hoe zulke ringen gevormd worden, in vraag stelt", zei mede-auteur van de studie over de ringen professor Vik Dhillon van de afdeling Fysica en Astronomie van de University of Sheffield.

"Iedereen leert als kind over de schitterende ringen van Saturnus en hopelijk zal deze nieuwe ontdekking meer inzichten geven over hoe die ontstaan zijn", zo zei hij.

De studie van 59 wetenschappers uit de hele wereld, onder wie ook onze landgenoten Michaël Gillon en Emmanuël Jehin van de Université de Liège, is gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Sheffield.