Nieuwe restanten ontdekt tijdens renovatie Burcht van Brustem

De aanwezigheid van één bruggenhoofd, een versterkte constructie waar een brug met de oever verbonden is, is al langer bekend. Het oorspronkelijke bruggenhoofd zou zelfs deel uitmaken van een nieuwe brug die de bezoekers later naar de burcht zal leiden. De vondst van een tweede bruggenhoofd is goed nieuws, want nu zal de nieuwe constructie kunnen rusten op twee historische bruggenhoofden.