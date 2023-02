OCMW Gent geeft veel vaker psychologische hulp sinds corona: "Ruim een derde meer dossiers"

"Sinds corona zetten we vijf extra psychologen in om de stijgende vraag aan te kunnen. Zij gaan onder meer de straat op en zijn aanwezig in wijkgezondheidscentra om mensen te bereiken", zegt schepen Rudy Coddens (Vooruit). De dienst telt door de uitbreiding 24 personeelsleden. De psychologen begeleiden en verwijzen door als het nodig is. "Ze doen hun uiterste best, de druk is groot. We werken efficiënt, maar lopen jammer genoeg ook aan tegen drempels én lange wachtlijsten."