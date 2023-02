Eerste ooievaars terug uit het zuiden in ZOO Planckendael

In ZOO Planckendael in Muizen (Mechelen) zijn de eerste 20 ooievaars terug van hun tocht naar het zuiden. Dat is zowat op hetzelfde moment als de andere jaren. In totaal zitten er nu 51, want er zijn er ook die overwinteren in Planckendael. De volledige kolonie telt zo'n 200 ooievaars.