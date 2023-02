Oostendse handelaars blij dat werken in zone gasexplosie opnieuw gestart zijn

Dat de werken hervat zijn, vinden de winkeliers een goeie zaak. "Eindelijk", verwoordt Frank van drogisterij Vandevelde het. "Het einde van de tunnel komt nu in zicht, want er kan afgewerkt worden waar al zo lang mee begonnen was. We kijken uit naar een mooie, nieuwe straat met een egaal trottoir. Dat zal ongetwijfeld voor meer volk over de vloer zorgen."