Grenshekken houden migranten en smokkelaars niet tegen: VRT NWS trok naar het grensgebied tussen Servië en Hongarije

Maar de meeste migranten en vluchtelingen willen zo dicht mogelijk bij de grens blijven. Hun doel is: het hek over te raken. Bij een verlaten fabriek in Sombor, in het noordwesten van Servië, zien we taxi’s af en aanrijden. Ze komen mensen ophalen om ze zo dicht mogelijk bij de grens te brengen. De politie houdt de taxi’s in de gaten, want heel wat plaatselijke taxichauffeurs verdienen een flinke duit bij dankzij de migranten.