Oude stortplaats voor bouwpuin in Viersels Gebroekt in Zandhoven wordt afgegraven om water te bufferen en natuur te herstellen

Die ophoging wordt afgegraven om de natuur te herstellen. Als er veel regen valt, kan de bodem het water opvangen en weer traag afgeven op momenten van grote droogte. "Er is intussen al een groot deel van het puin afgegraven en weggevoerd. Door de overvloedige regen in het najaar moesten de werken wel worden stilgelegd omdat het afgegraven gedeelte onder water kwam te staan. We hopen nu dat tegen het einde van de zomer alles rond is. Veel hangt natuurlijk af van de weersomstandigheden."