Ouders protesteren tegen geplande sluiting van internaat Woudlucht in Heverlee: "Onze kinderen worden letterlijk op straat gezet"

"Ik heb vanacht niet geslapen", zegt Petra, de mama van Jill (14). "Ze beseffen echt niet welke impact deze sluiting heeft. Niet alleen voor onze kinderen, ook voor de ouders, grootouders, zussen, broers en eigenlijk het hele sociale netwerk."

“Je kind op internaat sturen en de zorg aan een ander toevertrouwen, is iets wat je niet zomaar doet. Wij deden dat na tal van gesprekken met dokters en psychologen, omdat het voor onze dochter het beste is. Ze bloeide hier helemaal open in de twee jaar dat ze hier nu is. Om dan plots te horen dat het volgend jaar gedaan is. Onze dochter wordt letterlijk op straat gezet. Er wordt wel gezegd dat er naar een oplossing gezocht zal worden. Maar we weten allemaal dat ze - gezien de huidige wachtlijsten - volgend jaar nog niet elders terecht zal kunnen", aldus Petra.