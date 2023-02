Roddelen, informatie achterhouden, vijandig reageren: 6 procent van de werknemers wordt wekelijks gepest op het werk

Dat verbale pestgedrag komt het vaakst voor, bevestigt Lode Godderis. "Het begint vaak heel klein: kleine problemen die men moeilijk bespreekt die uitgroeien tot grote kwesties. Veel mensen twijfelen zelfs over de vraag of het nu pestgedrag is of niet. Een belangrijke tip daar: ga even te raden bij een collega of vertrouwenspersoon om te zien of het klopt wat je ervaart en om in tweede instantie wat advies te krijgen over hoe je dat bespreekbaar kunt maken."