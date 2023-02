Rechtbank Mechelen veroordeelt man die bankrekening ter beschikking stelt van criminelen, dame (84) verloor 1.000 euro die naar zijn rekening werd overgeschreven

Op de bankrekening van de man werden in november meerdere frauduleuze verrichtingen gedaan. Een vrouw van 84 jaar verloor 1.000 euro die naar de bankrekening van de man werd overgeschreven. In het totaal werd er voor meer dan 5.000 euro naar de man overgeschreven, waarvan 4.999 euro meteen werd doorgestort naar een andere rekening. De man beweerde dat zijn vrienden de code van zijn bankkaart hadden en bleef zeggen dat hij er niets mee te maken had.