Ruim veertig Vlaamse steden kennen bepaalde gezinstoelages tegen 2025 automatisch toe

In Leuven kunnen mensen sinds begin 2022 twee premies binnen de gezinstoelagen automatisch toegekend krijgen. Het gaat om de eenmalige geboortepremie voor mensen met een beperkt inkomen en de jaarlijkse premie voor ouders van wie het kind een beperking heeft. De geboortpremie bedraagt net geen 230 euro, de premie voor een kind met een beperking komt op 570 euro per jaar. Dankzij een samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Uitbetaling van het Groeipakket (VUTG) kreeg de doelgroep van de twee premies automatisch een brief in de bus, die ze ondertekend konden terugsturen. Zo konden ze de premies ontvangen, zonder ze zelf expliciet te moeten aanvragen.

Nu gaat de stad nog een stapje verder in de samenwerking met het VUTG. Door gegevens uit te wisselen kan Leuven de premies rechtstreeks uitbetalen. Wie recht heeft op een premie, hoeft helemaal niets meer te doen en ontvangt het geld automatisch op zijn of haar bankrekening.

"Het is een heel groot voordeel voor mij", vertelt Parel De Geest, moeder van een 3-jarige dochter met een beperking. "Ik wist niet dat de premie bestond of dat ik er recht op had. Dankzij de automatisering hoef ik ook niet elk jaar opnieuw de premie aan te vragen, wat voor een pak minder administratieve rompslomp zorgt."