Schaarbeek kan geen koppels gratis trouwen tijdens actie op Valentijnsdag

De koppels kunnen wel trouwen 30 dagen nadat de huwelijksaangifte wordt ingediend, verzekert het kabinet. "Deze koppels, net zoals alle andere koppels, hebben bovendien de mogelijkheid om elke woensdag gratis te trouwen. Laten we dus duidelijk zijn dat de nationaliteit van de partners niet van belang is in het wel of niet mogen trouwen. De nationaliteit is alleen van belang als het gaat om het termijn van de huwelijksaangifte. Dit is een standaardprocedure."