Scherpenheuvel-Zichem wil naast Turkse ook Syrische vlag halfstok hangen, maar moet er eerst eentje zoeken

Aan het stadhuis in Scherpenheuvel-Zichem hangt de Turkse vlag sinds vanochtend halfstok. "Uit solidariteit met de Turkse bevolking, die heel zwaar getroffen is door de aardbeving, hebben we vanochtend de Turkse vlag halfstok gehangen aan het stadhuis", vertelt burgemeester Manu Claes (CD&V). "Maar het is de bedoeling dat we ook de Syrische vlag hijsen, omdat die evenzeer zijn getroffen, maar over die vlag beschikken we niet." Daarom heeft het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem een oproep gelanceerd op sociale media.