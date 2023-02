Spontane staking bij treinpersoneel in Kortrijk na aanval op treinbegeleider

Rond 5u vanmorgen is de treinbegeleider gewond geraakt bij een controle van de tickets op de trein van Poperinge naar Kortrijk. De begeleider was een collega aan het helpen toen een reiziger hem aanviel. De man kreeg vuistslagen in het gezicht en moest naar het ziekenhuis. Hij heeft een gebroken neus en er waren enkele hechtingen in het gezicht nodig.