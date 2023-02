"Wij komen beter uit elke crisis": president Joe Biden geeft zijn "State of the Union"

Het was Bidens tweede State of the Union, maar de eerste keer dat hij een verdeeld Congres toesprak. Bij de tussentijdse verkiezingen in november verloren de Democraten de meerderheid in de twee kamers van het Congres. Ze behielden de meerderheid in de Senaat, maar verloren het Huis van Afgevaardigden nipt aan de Republikeinen. Bovendien wordt druk gespeculeerd over een nieuwe kandidatuur van de nu 80-jarige president voor een tweede ambtstermijn in 2024. Er wordt openlijk getwijfeld of Biden zich gezien zijn leeftijd -én zijn lage populariteit- wel kandidaat zou moeten stellen.

Biden gaf alleszins een geanimeerde en strijdlustige indruk in zijn State of the Union, waarin hij vooral de nadruk legde op binnenlands beleid en veel minder op het buitenland, ondanks de vele hete hangijzers die daar spelen. "Amerika is een verhaal van vooruitgang en weerbaarheid, van nooit opgeven. Wij zijn het enige land sterker uit elke crisis komt. En dat zijn we nu opnieuw aan het doen", klonk het.