Stelplaats De Lijn in Assebroek wordt centrum voor hippe sporten

De vzw Basics doopt de voormalige busstelplaats in Assebroek om tot "Urban Depot: plek in beweging". In de grote loods komt er een ruimte voor freerunning/parkour en een ruimte voor boulder, een discipline in de klimsport. Er komt ook een horecazaak en een multifunctionele zaal. Die zaal zal dienen voor 3x3 basket en picklebal (een mengeling van tennis, padel en badminton). De zaal zal ook openstaan voor verenigingen uit Assebroek.

Volgens Ben Vandenbussche van de vzw Basics is er in Brugge een grote nood aan een indoorcentrum voor urban sports. "We hebben zo'n 300 leden die enkel aan free running doen. Urban sports komen ongelofelijk snel op. Maar er is te weinig infrastructuur voor al die sporters. Met deze locatie hier in Assebroek moet dat lukken."