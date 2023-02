Comedian William Boeva leert studenten AP Hogeschool in Antwerpen omgaan met inclusie en diversiteit

"Op het moment dat studenten aan de opleiding beginnen, zijn ze niet altijd overtuigd dat inclusie kan. Daar willen wij ze wel van overtuigen. Het is niet oke dat we mensen uitsluiten. Vlaanderen doet het niet goed op het vlak van inclusie, in vergelijking met andere landen. Bij ons komen meer kinderen met een handicap in het buitengewoon onderwijs terecht. Ook op het vlak van de tewerkstelling van personen met een handicap, bengelen we achteraan. Door vastgeroeste structuren in Vlaanderen denken we soms dat het niet anders kan maar dat is niet zo. Dat proberen we onze studenten ook duidelijk te maken. Ze moeten altijd verder blijven nadenken over creatieve mogelijkheden."