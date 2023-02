Trajectcontroles op Gentse stadswegen komen er niet door juridische en praktische problemen

"Er zijn drie problemen waardoor de invoering er niet kan komen. In de eerste plaats is er vooral juridische onduidelijkheid. Wie moet de boetes verwerken? Wat gebeurt er met de boetegelden? Niemand weet hoe dat precies zit. Daarnaast mogen we ook maar 80.000 verkeersboetes per jaar innen, dat is een gewestelijke beperking", zegt Watteeuw. Trajectcontroles zouden dat aantal opdrijven, waardoor een verwerking niet verzekerd is.