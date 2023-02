Twee politie-inspecteurs van Limburg Regio Hoofdstad slachtoffer van geweld 

Op twee dagen tijd werden twee politiemensen slachtoffer van geweld tijdens interventies in Hasselt en Zonhoven. Zondagochtend kreeg de politie een melding van een diefstal met geweld in de Koning Alberstraat in Hasselt. Wanneer de verdachte opgemerkt werd door de politie stelde hij zich verbaal en fysiek weerspanning op. 1 inspecteur liep daarbij verwondingen op aan de arm en is arbeidsongeschikt. De verdachte, een 21-jarige man uit Sint-Truiden, werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt en die besliste hem aan te houden.