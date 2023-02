 B-FAST-verkenningsteam vertrokken naar Turkije, op zoek een geschikte plaats voor een veldhospitaal van 6.000 vierkante meter

Het verkenningsteam zal de komende dagen zoeken naar een geschikte plaats voor een veldhospitaal van zowat 6.000 vierkante meter, dat 100 mensen per dag zal kunnen behandelen en twintig mensen onderdak kan bieden.

Bij aankomst is het de taak van het verkenningsteam om contacten te leggen, oplossingen te vinden om aan zuiver water en elektriciteit te komen en om transport te regelen voor getroffen patiënten. Pas dan kan het veldhospitaal, dat uit meerdere tientallen containers bestaat, worden opgebouwd.

Bedoeling is dat het hospitaal volgende week volledig operationeel is. In het veldhospitaal zullen onder meer traumaslachtoffers en mensen behandeld worden met chronische ziektes, zoals diabetes, nierproblemen en astma.