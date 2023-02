Vilvoordse vrouw die naar Syrië trok, in beroep vrijgesproken voor terrorisme

Noura F. heeft altijd volgehouden dat haar leven in het kalifaat één grote nachtmerrie was en dat ze voortdurend opgesloten, mishandeld en verkracht was. Naar eigen zeggen kampte ze met een moeilijke thuissituatie en met psychische problemen, waardoor ze al jong met het gerecht in aanraking kwam. In die periode vluchtte ze nadien verschillende keren weg uit het opvangcentrum waar ze zat. Volgens haar advocaten was ze op zoek naar haar identiteit beginnen te radicaliseren en uiteindelijk in een impulsieve bui naar Syrië getrokken.Ze trok samen met haar advocaat Caroline Heymans naar het hof van beroep, dat wél geloof hechtte aan haar versie van de feiten. Het hof besliste woensdag om de vrouw over de volledige lijn vrij te spreken.