Vrachtwagens met slib rijden niet meer door Halle-Dorp na spetters op gevels en auto's: "3 keer door de carwash moeten rijden"

"Bij ons hing de auto vol zwarte spatten", zegt Ayka Sels. "Het is een witte die net uit de garage kwam. We zijn er toch 3 keer door de carwash moeten rijden." Haar overbuurvrouw heeft nog meer schade vertelt ze. "Die krijgt haar gevel niet meer proper, het gaat er niet meer af. Ze had net heel haar huis gerenoveerd en is daar echt van aangedaan."