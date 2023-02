Vrouw uit Heusden-Zolder overleden na aardbeving in Turkije

Een vrouw uit Heusden-Zolder is omgekomen bij de aardbeving in Turkije. Remziye Dinç was samen met haar zoon op vakantie in Hatay, een van de zwaar getroffen gebieden in Turkije, toen het noodlot toesloeg. Volgens schepen Engin Ozdemir (Vooruit), die de vrouw goed kende, hebben reddingswerkers haar nog vanonder het puin kunnen halen, maar is ze onderweg naar het ziekenhuis toch aan haar verwondingen overleden.

"Haar zoon heeft zichzelf nog kunnen redden door uit het gebouw te springen", zegt Ozdemir. "Hij is op dit moment met een gebroken been onderweg naar de Belgische ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara. Je wil je niet voorstellen wat er door zijn hoofd gaat op dit moment."