VRT lanceert EDUbox rond cyberveiligheid voor jongeren

Jongeren lijken soms wel vergroeid met hun smartphone. Ze staan ermee in contact met de hele wereld, amuseren zich uren aan een stuk op TikTok en nemen talloze foto’s per dag. Toch blijkt hun kennis over digitale tools eerder beperkt te zijn. Daarom is het belangrijk dat ze zich bewust worden van de gevaren en dat ze leren hoe zich het best wapenen tegen mensen die het minder goed met hen menen.

VRT lanceert daarom een EDUbox rond het thema, het kant-en-klaar lespakket voor leerlingen uit het secundair onderwijs. De 'EDUbox Cybersecurity: digitale bescherming als goede gewoonte' wil jongeren informeren en hen de vaardigheden aanleren waarmee ze zich online goed kunnen beschermen.

In eerste instantie gaan de leerlingen dieper in op hun eigen digitale voetafdruk. Ze leren wat hacken is en welke gevolgen dat kan hebben in ons persoonlijk leven én in de samenleving. Nadien krijgen ze een introductie in de trukendoos van een hacker en kruipen in de huid van een ethische hacker, opdat ze het gemak waarmee cybercriminelen soms hun slag slaan beter leren herkennen.

Ten slotte gaan ze ook aan de slag met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator, waarbij de jongeren de zwaktes in een systeem moeten proberen achterhalen en het te leren beschermen tegen aanvallen van buitenaf.

