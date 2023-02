Christel krijgt deel geld terug na aangifte bij de politie: "Het heeft geloond om de WhatsApp-fraude aan te geven"

"Hé mama, ik moet dringend rekeningen betalen, maar dat gaat nu niet want mijn gsm is stuk. Kan jij dat voor mij doen?" Dit bericht krijgt Christel van haar dochter via WhatsApp. De dag voordien zei haar dochter nog dat er iets mis was met haar gsm en dat ze waarschijnlijk een nieuwe moest kopen. Dus heeft Christel geen argwaan. Ze betaalt in totaal 10.500 euro.

De dochter van Christel zit op dat moment volop in verbouwingen. “Dus vond ik het niet onlogisch dat ze voorschotten moest betalen”, vertelt Christel uit Berchem. “Ik antwoordde meteen dat ik haar wou helpen en vroeg wat ik kon doen. In de volgende berichten krijg ik drie betalingsopdrachten naar drie verschillende rekeningnummers. Telkens van 2.650 euro. Ik heb die betalingen uitgevoerd. Ik wou mijn dochter helpen.”