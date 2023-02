Zelenski voor het eerst in Europa sinds de oorlog: "Hij is heel goed in PR"

Tijdens zijn speech in het Verenigd Koninkrijk geeft hij een helm van een Oekraïense gevechtspiloot cadeau. "Dat is een helm van een van de beste gevechtspiloten in Oekraïne, die dus de meeste Russische gevechtsvliegtuigen heeft neergeschoten. Daarop had de piloot geschreven: "We have freedom, give us the wings to fight it". Wat opnieuw symbolisch erg sterk is. Zelenski is heel sterk in die PR.”