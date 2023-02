Oekraïense president Zelenski brengt vandaag al bezoek aan Verenigd Koninkrijk, morgen komt hij naar Brussel

Wanneer de Oekraïense president in Londen aankomt, is nog niet duidelijk. Maar Downing Street, het kantoor van de Britse premier, bevestigt dat Zelenski vandaag een ontmoeting zal hebben met Sunak. Hij zou ook een toespraak houden in het Britse parlement en Oekraïense militairen bezoeken die momenteel in het VK getraind worden.

Het is het eerste bezoek van Zelenski aan het Verenigd Koninkrijk sinds het begin van de Russische invasie in zijn land, nu bijna een jaar geleden. De Oekraïense president sprak eerder wel al het Britse parlement toe via een videoverbinding, net zoals hij in vele andere landen deed. Sunak en Zelenski zagen elkaar wel al eerder, de Britse premier maakte in november een verrassingsbezoek aan Kiev.



Voor Zelenski is het zijn tweede trip buiten zijn land sinds het begin van de invasie. In december bracht hij een bezoek aan de Verenigde Staten, waar hij een ontmoeting had met de Amerikaanse president Joe Biden en het Amerikaanse Congres toesprak.