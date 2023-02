1 op de 5 werkzoekenden kreeg vorig jaar sanctie of verwittiging van VDAB: "Hoogste percentage ooit"

Volgens minister van Werk Jo Brouns (CD&V) is dan ook vooral de controle de reden voor de stijging. "VDAB heeft het afgelopen jaar sterk geïnvesteerd in de opleiding van bemiddelaars en in een sterkere interne opvolging van de bemiddeling", zegt Brouns.

"Onze eerste bedoeling is om mensen op het beste traject naar werk te zetten", zegt Adriaens. "We helpen werkzoekenden in hun zoektocht naar een job, maar zijn ook streng voor wie de kantjes eraf loopt". In 2022 konden zo 64.000 mensen een job vinden. Op dit moment staan er nog 141.000 vacatures open.