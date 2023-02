Politie takelt in Bilzen bromfiets die meer dan 110 km per uur te snel rijdt 

Bij een verkeerscontrole hield de verkeersdienst van politie Bilzen/Hoeselt/Riemst een bromfiets tegen die meer dan 110 kilometer per uur sneller reed dan was toegelaten voor dat type. De bromfiets reed ruim 135 km per uur, terwijl 25 per uur het maximum is voor dat type. De brommer werd voor 30 dagen in beslag genomen en is getakeld.