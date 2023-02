15.000ste Oekraïner in Vlaanderen schrijft zich in om cursus Nederlands te volgen in Wuustwezel

Mieke stond 35 jaar voor de klas in het basisonderwijs en is ondertussen al 10 jaar met pensioen. "Het grote verschil met voor een klas kinderen te staan, is dat de Oekraïners hier beseffen dat ze de taal nodig hebben om hier aanvaard te worden in de maatschappij."

In het opvangcentrum van Wuustwezel zijn er 6 lesgevers. "We geven allemaal 2 per week een les van anderhalf uur. Daarnaast krijgen ze ook nog taken mee naar huis." In het opvangcentrum zitten 90 Oekraïners. "Omdat ze hier ook samen wonen, helpen ze elkaar voortdurend met vertalen en huiswerk. Dat is fantastisch om te zien."