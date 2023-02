"1985" aflevering 4: het Bendegeweld breekt los met een eerste reeks van overvallen op grootwarenhuizen

J.F. staat wellicht voor Jean-Francis Calmette, een Franse oudgediende van de O.A.S. (Organisation de l'Armée Secrète, een extreemrechtse organisatie). De man was ook directeur van Wackenhut Belgium, een private militie. De privébewakingsfirma werkte destijds o.a. in het Brusselse winkelcentrum City 2. Ze kwamen in opspraak wegens racistische incidenten.

Dat uitgerekend een man met zo’n profiel in die tijd training gaf aan leden van de groep Diane, werd ook al vermeld in de parlementaire onderzoekscommissie. Calmette gaf overigens ook training aan leden van Westland New Post.

Het is in die grijze zone waar (ex-)rijkswachters, militairen, bedenkelijke figuren uit al even bedenkelijke organisaties (denk aan Front de la Jeunesse, Westland New Post...) mekaar ontmoeten en die vaak ook de achtergrond vormen waartegen de feiten van de Bende van Nijvel zich afspelen.