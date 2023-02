28 Belgen in rampgebied met wie Buitenlandse Zaken geen contact heeft kunnen maken

"Met de meerderheid van hen gaat het goed. Met 28 Belgen - 24 families in Turkije en 3 Belgen in Syrië - kunnen we momenteel nog geen contact leggen, maar we blijven dat proberen", zegt de minister van Buitenlandse Zaken.

Eerdere berichten over overleden landgenoten kan Lahbib niet bevestigen. "Op dit moment heeft Buitenlandse Zaken geen informatie ontvangen over Belgen die door aardbeving overleden of zwaargewond zouden zijn. Het bericht dat we allemaal hebben gelezen over de dood van een landgenoot is nog niet bevestigd door de Turkse autoriteiten."