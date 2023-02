Nu vervolging dreigt voor hardnekkige weigeraars: al jouw vragen over de digitale meter beantwoord

Een klassieke analoge meter is een mechanische meter, met een fijn metalen schijfje dat ronddraait. Dat schijfje meet je vebruikte stroom in kWh en draait samen met een teller vooruit. Het schijfje en de teller kunnen sneller of trager draaien, afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die je afneemt. Ze draaien in principe altijd vooruit.

Maar de teller kan ook achteruit draaien. Dat gebeurt wanneer je zonnepanelen hebt en meer stroom aanmaakt dan dat je verbruikt. Die overtollige stroom plaats je via het schijfje terug op het elektriciteitsnet en dan draait de teller terug.

In de winter draait je teller in principe meestal vooruit omdat je dan meer stroom verbruikt dan dat je zonnepanelen opleveren. Je teller kan dan bijvoorbeeld oplopen van 0 naar 3000 kWh. Maar in de zomer gaat het tellertje in principe meestal weer achteruit (omdat je panelen meer stroom leveren dan je verbruikt), van 3000 kWh naar 0. Je ziet op je klassieke analoge meter dus enkel één getal staan: het saldo tussen je verbruikte en opgewekte stroom. Staat je teller op het einde van het jaar op 0, dan betaal je -in tegenstelling tot de digitale meter- 0 euro, gewoon omdat de klassieke meter niet in staat is je opgewekte en verbruikte stroom apart te meten.