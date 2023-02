Aalsterse carnavalisten boos om parkeerboetes in de buurt van werkhallen

Sinds januari 2022 geldt er betalend parkeren in de buurt van de werkhallen van Aalst Carnaval. Bij de invoering rees er protest van de carnavalisten, die er in de weken voor carnaval veel tijd doorbrengen om te werken aan hun wagens. In een persbericht van vorig jaar stond er dat er vier weken voor de stoet gratis geparkeerd kon worden. Door corona was er geen stoet in 2022 en was er geen probleem.

Het college van burgemeester en schepenen besliste evenwel dit jaar om de gratis parkeerperiode te beperken tot de duur van de winterfoor, die loopt van 10 tot en met 26 februari.