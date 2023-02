Aalsterse "Mazjoretten" mogen niet meer vooraan lopen in carnavalstoet: "We vinden het best wel jammer"

Het verhaal van de "Mazjoretten" is het thema van carnavalsgroep "De Saazers" geworden. "We hebben ze voor dit jaar geadopteerd in onze groep. Onze kostuums en de carnavalswagen zal volledig in het teken van deze 30 vrouwen staan."

Daar is burgemeester D'Haese blij mee. "Het doet me ongelofelijk veel deugd dat de "mazjoretten" er dit jaar toch bij zijn." De groep is zondag 19 februari als nummer 36 te bewonderen in de stoet van Aalst Carnaval.