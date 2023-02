Robot speelt live mee in improvisatietheater bij UHasselt en hogeschool PXL

"Tijdens onze show beginnen we heel eenvoudig met kleine scenes, waarbij de chatbot eerst meedoet met een robotstem", vertelt Verhoeven. "We vragen dan aan het publiek wat het ervan vindt, meestal wil het meer emotie en beweging. Van daaruit gaan we naar de volgende fase en stoppen we de robot in een menselijk lichaam om die dingen net wel te zien. Dan creëren we eigenlijk een cyborg die een oortje krijgt: een van de acteurs mag enkel de tekst zeggen zoals die door de computer is gemaakt."