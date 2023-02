Australië haalt Chinese bewakingscamera's in overheidsgebouwen weg: "Onacceptabel risico voor onze nationale veiligheid"

Het Australische ministerie van Defensie heeft beslist om veiligheidssystemen van Chinese makelij uit zijn overheidsgebouwen weg te halen. In totaal zullen er 913 Chinese veiligheidssystemen verdwijnen, waaronder bewakingscamera's, intercoms, elektronische toegangssystemen en videorecorders. De systemen worden gemaakt door het bedrijf "Hikvision and Dahua", dat deels in handen is van de communistische Chinese regering. "Dat is een probleem, en we zullen er onze schouders onder zetten", aldus de Australische minister van Defensie Richard Marles.