Garagist in Lubbeek projecteert Valentijnsboodschappen op digitaal reclamepaneel

"Op dit moment zijn er nog niet zoveel Valentijnsboodschappen ingestuurd, maar dat is geen probleem, want dan bedenk ik er zelf. Dingen zoals 'Liefde is een kriebel waar je niet bij kunt om te krabben' of 'Liefde is niet te koop, maar het kostbaarste dat er is'."

Alle soorten liefdesboodschappen zijn welkom bij de garagist, ook eentje met een knipoog. "Voorlopig heb ik nog niets moeten censureren. De enige voorwaarde is dat het korte boodschappen zijn, want de plaats op het bord is beperkt", vervolgt Christine. "Maar het zou tof zijn, moest er een link zijn met auto's, omdat we per slot van rekening een autogarage zijn. Ik heb er zelf al eentje bedacht: 'Liefde is ... hem (de wagen) alle onderhoud geven'."