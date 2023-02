Boze boeren in Essen zetten houten kruisen op bos dat schoolkinderen pas hadden aangeplant 

"Dat perceel is eigendom van de gemeente en was lang geleden landbouwgrond", zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). "Maar de laatste jaren hebben we de grond niet meer verpacht aan een landbouwbedrijf. We hebben die pacht bewust opgezegd om het bos te kunnen uitbreiden. Ik kan aannemen dat de landbouwers onder zware druk staan en zich geviseerd voelen. Ze zijn verontwaardigd omdat landbouwgrond omgezet wordt naar bosgrond. Maar in dit geval is er al lang geen landbouwbedrijf meer actief."