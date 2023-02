Bredene wil nieuwe zwembad niet dieper maken na klachten van duikclubs

H

et nieuwe zwembad van Bredene zal 1,80 meter diep worden, maar dat is volgens de duikclubs te weinig diep. Volgens hen moet het 40 centimeter dieper om er opleiding te mogen geven. In Bredene trainen drie duikclubs.

Het zwembad verdiepen is volgens de burgemeester financieel niet haalbaar: "Het zou meer dan 800.000 euro extra kosten", zegt Steve Vandenberghe (Vooruit). "Ik ben zelf ook duiker geweest en als je ziet dat er dan wekelijks maar 17 tot 20 duikers naar het zwembad komen en dat de drie clubs samen zo'n 100 leden tellen, moet je de afweging maken."

De burgemeester is ervan overtuigd dat 1 ,80 meter moet volstaan om te oefenen. Hij laat dat nu nakijken. Examens en proeven zouden de duikers dan in Brugge kunnen doen. Daar heeft Lago, de uitbater in Bredene, nog een ander bad dat voldoende diep is.