Brugge gaat dit jaar 4 hectare openbaar domein ontharden

De ontharding van zo een groot en druk plein is niet gemakkelijk. “Er zijn twee grote evenementen die hier jaarlijks plaatsvinden en waarmee we rekening moeten houden: Student Welcome en Dag van de Jeugdbeweging. Die kunnen hier blijven doorgaan, want de oppervlakte van de evenementenzone bedraagt nog altijd 2.800 vierkante meter. Daarnaast is het plein ook belangrijk voor fietsers en voetgangers. Om te bepalen waar er onthard kon worden, hebben we de verkeersstromen in kaart gebracht. De groenzones zullen dus niet hinderlijk zijn voor het verkeer.”