Vorig jaar werden er 11 procent minder kinderen geboren in het Brusselse gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden vorig jaar gemiddeld 11 procent minder kinderen geboren dan in de periode 2018-2021. Brussel kent daarmee de sterkste daling in het aantal geboorten van alle gewesten. In heel België werd een daling van 2,4 procent opgetekend, blijkt uit voorlopige cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.