Bulldogasiel in Nieuwpoort zoekt nieuw baasje voor hond die zware mishandeling maar nipt overleefde

Een bulldog die afgelopen weekend in Parc De Craene Blankenberge zwaar mishandeld werd door zijn baasje, gaat het overleven. Het dier werd geschopt en is daarna van een hoogte naar beneden gegooid. De hond is geopereerd en herstelt momenteel in een dierenkliniek. "Van de lever is een deel weggehaald, de milt was gescheurd, het dier had veel inwendige bloedingen. Het was zeker niet de eerste keer dat het dier mishandeld werd; de nageltjes waren afgesleten tot op het bot, dat wil zeggen dat het dier vaak over de grond is gesleept", vertelt Roland Goethals, uitbater van MLM-Bullies, een asiel gespecialiseerd in bulldogs.

Het asiel van Goethals kan vijftien honden opvangen, maar werkt met een wachtlijst. "Te veel mensen staan er niet bij stil dat een hond in huis halen tijd en moeite kost, en dus brengen ze hun dieren naar ons. Maar een geval dat zo ernstig is toegetakeld als deze bulldog hebben we hier wel nog nooit meegemaakt"



Over een week mag de hond de dierenkliniek verlaten en kan het dier herstellen in het asiel van Roland. Het is zijn vzw die de operatie van de hond zal betalen: “Er kwamen al duizenden euro’s binnen van sympathisanten. Want nu wij hem overnemen, moeten we ook voor zijn medische kosten instaan.”