Burt Bacharach (94) overleden: geniale componist van liedjes zoals "Say a little prayer" en filmmuziek

In 1961 ontmoette Bacharach tekstschrijver Hal David. Het klikte meteen; er ontstond een perfecte symbiose tussen de musicus en de dichter; de lyrics van David waren ideaal voor de melodieën en arrangementen van Bacharach. In een studiokoor ontdekten ze de zwarte backgroundzangeres Dionne Warwick. Haar wendbare stem en sterke presence voegden nog een dimensie toe aan het werk van Bacharach en David. Het duo schreef 20 top 40 hits in 10 jaar tijd voor haar, eerst "Walk on by", later "Say a little prayer", "The way to San José", "I'll never fall in love again", "Anyone who had a heart" en nog een pak andere.