Nieuwe NMBS-campagne rond agressie tegen spoorwegpersoneel: "Gerecht moet daders streng bestraffen"

​"Justitie voorziet verzwaarde straffen voor wie geweld pleegt tegen treinpersoneel", zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "Voor het parket geldt ook een richtlijn dat van zodra er sprake is van verwondingen er altijd moet worden opgetreden tegen de dader. En dat gebeurt ook. Helaas zien we dat nog 30% van de dossiers niet vervolgd kunnen worden. Dat is dan bijvoorbeeld omdat de onbekende dader al gaan lopen is voordat de politie of Securail (de veiligheidsdienst van de spoorwegen) ter plaatse zijn of wegens gebrek aan bewijzen. Het is daarom goed dat er flink wordt aangeworven bij Securail, en tegelijk moeten we de bewijslast kunnen verbeteren, onder meer met beeldmateriaal."